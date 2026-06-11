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#Roman francophone

Le parfum salé d'un été qui se meurt

Claudia Coppi

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Chaque mois de juillet, Ange et Lucia, meilleurs amis depuis l'enfance, descendent le sentier brûlant jusqu'à la rivière, quelque part dans le maquis corse. Il y a le pont, l'eau glacée, les pizzas du soir... et ce lien fusionnel qui les unit depuis toujours. Pourtant, cet été-là a un goût différent. Ils voudraient profiter de ces vacances comme d'un ultime moment d'insouciance. Celui où l'on rit trop fort, où l'on se couche trop tard, où l'on croit encore que le monde peut attendre. Quand Clément, un jeune Parisien, rejoint leur bande, l'équilibre vacille. Sous son regard, Lucia se découvre autrement. Ange, lui, encaisse en silence : la voir se rapprocher d'un autre réveille un sentiment qu'il n'est pas prêt à affronter. Mais que faire lorsque l'évidence s'impose et qu'elle porte le poids d'une émotion nouvelle ? Au bord de l'eau, entre baisers volés et orages d'été, Ange et Lucia avancent dans le dernier éclat d'une période qui s'achève : celle où l'on comprend que grandir, c'est aussi risquer de se perdre... ou de se retrouver. Une romance young adult, au parfum salé des étés qui ne seront plus jamais les mêmes.

Par Claudia Coppi
Chez Sienna

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Auteur

Claudia Coppi

Editeur

Sienna

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Le parfum salé d'un été qui se meurt

Claudia Coppi

Paru le 11/06/2026

332 pages

Sienna

19,90 €

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