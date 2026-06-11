V.I.T.R.I.O.L. et la symbolique alchimique du cabinet de réflexion

Que signifie réellement V. I. T. R. I. O. L. ? Au-delà de la formule énigmatique, ce mot-clef de la tradition alchimique ouvre une porte vers une expérience initiatique essentielle : celle du Cabinet de Réflexion. Dans cet ouvrage clair et profond, Thierry Didier explore la symbolique du lieu le plus secret et le plus tellurique de l'initiation maçonnique. Vase clos, pénombre, silence, crâne, sablier, miroir, pain et eau... chaque objet devient un langage, chaque détail un outil de lecture intérieure. A travers une approche rigoureuse mêlant alchimie, philosophie et tradition du Rite Ecossais Ancien et Accepté, l'auteur met en lumière le rôle du Cabinet comme laboratoire de transformation, où l'homme est invité à se confronter à lui-même. Un livre dense, accessible et passionnant, destiné à tous ceux qui souhaitent comprendre comment l'épreuve de la Terre prépare la naissance symbolique de l'initié.