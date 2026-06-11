Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

V.I.T.R.I.O.L. et la symbolique alchimique du cabinet de réflexion

Thierry Didier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Que signifie réellement V. I. T. R. I. O. L. ? Au-delà de la formule énigmatique, ce mot-clef de la tradition alchimique ouvre une porte vers une expérience initiatique essentielle : celle du Cabinet de Réflexion. Dans cet ouvrage clair et profond, Thierry Didier explore la symbolique du lieu le plus secret et le plus tellurique de l'initiation maçonnique. Vase clos, pénombre, silence, crâne, sablier, miroir, pain et eau... chaque objet devient un langage, chaque détail un outil de lecture intérieure. A travers une approche rigoureuse mêlant alchimie, philosophie et tradition du Rite Ecossais Ancien et Accepté, l'auteur met en lumière le rôle du Cabinet comme laboratoire de transformation, où l'homme est invité à se confronter à lui-même. Un livre dense, accessible et passionnant, destiné à tous ceux qui souhaitent comprendre comment l'épreuve de la Terre prépare la naissance symbolique de l'initié.

Par Thierry Didier
Chez Le Compas dans l'oeil

|

Auteur

Thierry Didier

Editeur

Le Compas dans l'oeil

Genre

Alchimie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur V.I.T.R.I.O.L. et la symbolique alchimique du cabinet de réflexion par Thierry Didier

Commenter ce livre

 

V.I.T.R.I.O.L. et la symbolique alchimique du cabinet de réflexion

Thierry Didier

Paru le 11/06/2026

Le Compas dans l'oeil

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487319585
9782487319585
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.