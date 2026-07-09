Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Chasse à l'homme au Perou

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Accoudé à la rambarde de pierre bordant le toit du penthouse de l'ambassade américaine, Tom Burns, responsable de la CIA pour le Pérou contemplait d'un air dégoûté l'interminable cortège qui défilait quatre étages plus bas, remontant l'avenue Arequipa dans un concert de slogans hurlés à pleine poitrine. Des ban­deroles vengeresses, vouant le gouvernement aux pires maux ou exhortant à la lutte armée révolutionnaire et des drapeaux rouges flottaient dans la poussière soulevée par des milliers de pieds. En passant devant l'ambassade, les poings se levaient et les injures rusaient.- Yankee go home ! Viva la lucha armada ! Libertad por el Pueblo.Les grilles avaient été cadenassées et des sentinelles armées veillaient derrière. On avait planté sur le trottoir une rangée de bornes en ciment dissimulées par des arbustes pour décourager les voitures piégées, mais les services de sécurité étaient impuissants devant une foule déchaînée. "

Par Gérard de Villiers, De villiers Gerard
Chez Gérard de Villiers

|

Auteur

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

Editeur

Gérard de Villiers

Genre

Romans d'espionnage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Chasse à l'homme au Perou par Gérard de Villiers, De villiers Gerard

Commenter ce livre

 

Chasse à l'homme au Perou

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

Paru le 25/06/2026

Gérard de Villiers

8,75 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384790586
9782384790586
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés Lilia Hassaine quitte son émission littéraire sur France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.