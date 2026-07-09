Chasse à l'homme au Perou

" Accoudé à la rambarde de pierre bordant le toit du penthouse de l'ambassade américaine, Tom Burns, responsable de la CIA pour le Pérou contemplait d'un air dégoûté l'interminable cortège qui défilait quatre étages plus bas, remontant l'avenue Arequipa dans un concert de slogans hurlés à pleine poitrine. Des ban­deroles vengeresses, vouant le gouvernement aux pires maux ou exhortant à la lutte armée révolutionnaire et des drapeaux rouges flottaient dans la poussière soulevée par des milliers de pieds. En passant devant l'ambassade, les poings se levaient et les injures rusaient.- Yankee go home ! Viva la lucha armada ! Libertad por el Pueblo.Les grilles avaient été cadenassées et des sentinelles armées veillaient derrière. On avait planté sur le trottoir une rangée de bornes en ciment dissimulées par des arbustes pour décourager les voitures piégées, mais les services de sécurité étaient impuissants devant une foule déchaînée. "