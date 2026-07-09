L'affaire Kirsanov

Malko entendit un bruit sec derrière lui, à la hauteur de sa tête. Un éclat de pierre, arraché à une colonne multicentenaire, vola au milieu d'un petit nuage de poussière. Il se figea. La caméra du faux touriste n'était que le camouflage d'une arme munie d'un silencieux ! Il vit l'oeil rond de l'objectif se braquer de nouveau sur lui. Le major Gregor Kirsanov, officier du KGB à Madrid, souhaite passer à l'Ouest pour vivre avec la femme qu'il aime et bénéficier d'une " prime " d'un million de dollars. Malko est envoyé à Madrid pour vérifier que la défection se fera sans problème. Ce que la CIA ignore, c'est que Kirsanov, en se rendant à un rendez-vous secret avec James Barry, le chef de l'antenne de la CIA à Madrid, a été aperçu, à un endroit où il ne " devait pas être ", par Larissa Petrov, l'épouse d'Anatoli Petrov, chef du contre-espionnage soviétique à Madrid et supérieur direct de Kirsanov.