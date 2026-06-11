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Optimistes !

Franck Martin

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Destiné à tous les amoureux de la vie mais aussi à ceux qui sont sur le point de perdre espoir, cet ouvrage décline, avec douceur et bienveillance, des idées et des méthodes concrètes pour voir la vie en rose. " Je suis responsable de ce que je vis ", " Je tire profit de mes mauvaises expériences ", " Je vis en mode solution ", " J'utilise la force du moment présent "... En 20 règles d'or qu'il a lui-même expérimentées, Franck Martin nous invite, non pas à nous persuader que tout est parfait dans le meilleur des mondes, mais à entraîner notre oeil à mettre l'accent sur le beau dans toute situation. Vous aussi, choisissez de sourire à la vie et rejoignez Franck Martin en découvrant son programme optimiste !

Par Franck Martin
Chez Eyrolles

|

Auteur

Franck Martin

Editeur

Eyrolles

Genre

Pensée positive

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Optimistes !

Franck Martin

Paru le 11/06/2026

Eyrolles

7,40 €

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Scannez le code barre 9782416026454
9782416026454
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