Optimistes !

Destiné à tous les amoureux de la vie mais aussi à ceux qui sont sur le point de perdre espoir, cet ouvrage décline, avec douceur et bienveillance, des idées et des méthodes concrètes pour voir la vie en rose. " Je suis responsable de ce que je vis ", " Je tire profit de mes mauvaises expériences ", " Je vis en mode solution ", " J'utilise la force du moment présent "... En 20 règles d'or qu'il a lui-même expérimentées, Franck Martin nous invite, non pas à nous persuader que tout est parfait dans le meilleur des mondes, mais à entraîner notre oeil à mettre l'accent sur le beau dans toute situation. Vous aussi, choisissez de sourire à la vie et rejoignez Franck Martin en découvrant son programme optimiste !