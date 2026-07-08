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Hirano et Kagiura Tome 6

Shou Harusono, Syo Harusono

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Cela fait déjà six mois que Hirano et Kagiura sont colocataires. Le premier, malgré ses cheveux blonds décolorés, est membre du comité des élèves. Le second joue dans l'équipe de basket du lycée... Tous deux se sont habitués à vivre ensemble. Mais quand Hirano doit partir en voyage scolaire, son camarade réalise qu'il va devoir passer quelques jours sans lui... Comment gérera-t-il l'absence de son colocataire ? Avec une simplicité rafraîchissante, Shou Harusono nous raconte le quotidien plein de bienveillance de deux adolescents qui cohabitent en harmonie.

Par Shou Harusono, Syo Harusono
Chez Akata

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Auteur

Shou Harusono, Syo Harusono

Editeur

Akata

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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Hirano et Kagiura Tome 6

Shou Harusono, Syo Harusono trad. Victoria Seigneur

Paru le 08/07/2026

Akata

8,05 €

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Scannez le code barre 9782386160042
9782386160042
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