Hirano et Kagiura Tome 6

Cela fait déjà six mois que Hirano et Kagiura sont colocataires. Le premier, malgré ses cheveux blonds décolorés, est membre du comité des élèves. Le second joue dans l'équipe de basket du lycée... Tous deux se sont habitués à vivre ensemble. Mais quand Hirano doit partir en voyage scolaire, son camarade réalise qu'il va devoir passer quelques jours sans lui... Comment gérera-t-il l'absence de son colocataire ? Avec une simplicité rafraîchissante, Shou Harusono nous raconte le quotidien plein de bienveillance de deux adolescents qui cohabitent en harmonie.