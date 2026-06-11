Programmer poche pour les Nuls

Vous pensiez que les programmeurs étaient des espèces de magiciens venus d'un pays imaginaire et dotés de pouvoir magiques ? Croyez-le ou non, mais ce livre va vous montrer qu'un humain ordinaire peut apprendre la programmation Avec Programmer pour les Nuls , il n'est pas question de faire de vous un programmeur professionnel en quelques jours mais de vous mettre le pied à l'étrier afin de vous apprendre à développer des programmes dans un langage structuré. En quelques heures vous deviendrez familier avec la structure des données, les opérateurs, les instructions conditionnelles, la gestion des tableaux, etc. Vous apprendrez également les bases des langages HTML et JavaScript, les langages de développement de base d'Internet. Cette nouvelle édition enrichie est à jour sur les derniers développements des langages.