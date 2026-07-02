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La Magie cosmique

Valerie Tejeda, Annie Tarasova

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Accédez à la sagesse des étoiles pour vous connecter à votre intuition, à l'Univers et à vous-même ! Cet oracle de 44 cartes, aux illustrations graphiques et modernes, vous aidera à exploiter la magie de la vie, en décodant facilement le langage symbolique de l'astrologie. En utilisant le cosmos comme guide, vous pourrez vous connecter à l'énergie des 12 signes du zodiaque, des éléments, des planètes et des astres, des astéroïdes, des points et du cycle lunaire pour découvrir votre être authentique et l'accepter pleinement. Grâce au livre de 136 pages, vous découvrirez les méthodes de tirage, la signification de chaque carte ainsi qu'une affirmation et une pratique de soin personnel pour augmenter votre énergie positive !

Par Valerie Tejeda, Annie Tarasova
Chez Exergue

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Auteur

Valerie Tejeda, Annie Tarasova

Editeur

Exergue

Genre

Arts divinatoires

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La Magie cosmique

Valerie Tejeda, Annie Tarasova trad. Véronique Dumont

Paru le 02/07/2026

136 pages

Exergue

26,00 €

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Scannez le code barre 9782385383497
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