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Les Saisons de la sorcière

Juliet Diaz

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Trouvez votre force intérieure et protégez-vous avec acharnement : il est temps de laisser votre pouvoir jaillir. Le sabbat de Lammas célèbre les récoltes, le succès, la gratitude et l'énergie de la sorcière suprême, puissante et déterminée qui est en vous. Grâce à ce coffret, aux invocations et aux pratiques proposées, vous vous connecterez plus profondément à l'énergie de Lammas, en soutenant et en nourrissant vos rêves. Cet oracle vous aidera à croire en vous et vous donnera le courage de poursuivre vos souhaits les plus chers.

Par Juliet Diaz
Chez Contre-dires

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Auteur

Juliet Diaz

Editeur

Contre-dires

Genre

Arts divinatoires

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Les Saisons de la sorcière

Juliet Diaz

Paru le 02/07/2026

Contre-dires

24,90 €

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Scannez le code barre 9782849339664
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