Les Saisons de la sorcière

Trouvez votre force intérieure et protégez-vous avec acharnement : il est temps de laisser votre pouvoir jaillir. Le sabbat de Lammas célèbre les récoltes, le succès, la gratitude et l'énergie de la sorcière suprême, puissante et déterminée qui est en vous. Grâce à ce coffret, aux invocations et aux pratiques proposées, vous vous connecterez plus profondément à l'énergie de Lammas, en soutenant et en nourrissant vos rêves. Cet oracle vous aidera à croire en vous et vous donnera le courage de poursuivre vos souhaits les plus chers.