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L'Oracle de votre Source intérieure

Lisa Lister

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Un oracle de 42 cartes pour se connecter à son être véritable, écouter son corps, réveiller ses sens et faire confiance à son intuition. Votre Source intérieure est la force vitale en relation avec la vérité de votre être pour écouter votre corps, réveiller vos sens et faire confiance à votre intuition. Cet oracle de 42 cartes magnifiquement illustrées, accompagnées d'un livre de 164 pages, vous aidera à : Développer votre conscience corporelle, trouver votre force intérieure et libérer votre courage. Prendre soin de vos besoins physiques, émotionnels et spirituels. Accéder à votre énergie, votre créativité, votre fréquence et votre magie uniques. Vous sentir nourri, comblé et capable d'être présent pour vous-même et pour les autres dans les moments de chaos, d'incertitude et de transition.

Par Lisa Lister
Chez Exergue

|

Auteur

Lisa Lister

Editeur

Exergue

Genre

Arts divinatoires

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L'Oracle de votre Source intérieure

Lisa Lister trad. Véronique Dumont

Paru le 02/07/2026

164 pages

Exergue

24,90 €

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Scannez le code barre 9782385383473
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