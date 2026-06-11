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Et je ressusciterai les morts

Priet Francois, François Priet

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Et je ressusciterai les morts est un ouvrage unique en son genre : un dictionnaire historique français des sépultures d'hommes et de femmes célèbres, consacré à la mémoire de celles et ceux qui ont façonné notre histoire. De la tombe d'un roi mérovingien aux monuments funéraires des écrivains, artistes, savants ou héros modernes, François Priet nous invite à parcourir plus de 3 500 sépultures recensées, du haut Moyen Age à l'époque contemporaine. Partir à la recherche de la dernière demeure de ces personnalités, c'est remonter le fil d'existences souvent exceptionnelles, parfois tragiques, et redécouvrir un patrimoine funéraire à la fois historique, artistique et culturel. Certaines tombes ont disparu, d'autres subsistent encore ; toutes composent une géographie de la mémoire qui relie les siècles et les générations. Ce dictionnaire des sépultures célèbres permet non seulement de conserver la trace des grands noms de notre passé, mais aussi d'inviter le lecteur à un voyage inédit à travers les cimetières de France et du monde, dans les églises, les abbayes, les châteaux, les musées, les jardins et même... un stade de tennis. Un ouvrage à la fois érudit et accessible, qui fait de la visite des tombes célèbres une exploration sensible de notre histoire collective.

Par Priet Francois, François Priet
Chez Editions Complicités

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Auteur

Priet Francois, François Priet

Editeur

Editions Complicités

Genre

Dictionnaires

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Et je ressusciterai les morts

Priet Francois, François Priet

Paru le 11/06/2026

540 pages

Editions Complicités

35,00 €

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Scannez le code barre 9782386479656
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