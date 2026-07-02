L'Energie infinie de l'Esprit

Un oracle de guidance angélique pour influer sur votre destin... Cet oracle de 44 cartes magnifiquement illustrées relie les principes énergétiques de l'Univers à votre énergie personnelle et à la puissance de l'Esprit. Vous pourrez ainsi vous connecter aux anges, aux maîtres ascensionnés ou aux Esprits de la Nature pour recevoir une guidance spirituelle en résonance avec votre vie présente et à venir. Grâce au livre de 152 pages, vous obtiendrez une interprétation éclairante dans tous les domaines de votre vie.