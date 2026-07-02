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La Magie des sirènes

Lucy Cavendish, Amy Brown

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Se connecter aux sirènes est profondément apaisant. Leur présence tranquille enrichit notre espace de perception, d'imagination et d'illumination. - Lucy Cavendish Lorsque nous sentons l'appel du courant de la vie, nous nous souvenons du mouvement continu de la mer, de sa houle, de ses vagues et de l'apaisement qui en découle. Grâce à cet oracle de 45 cartes magnifiquement illustrées par Amy Brown et glissées dans un joli pochon satiné, vous pourrez explorer le symbolisme, le mystère et la puissance des déités de la mer pour obtenir des messages inspirants. Dans le livre tout en couleurs de 184 pages, vous découvrirez les méthodes de tirage ainsi que la signification de chaque carte. Comme la magie des sirènes est ancestrale, leur pouvoir de guérison est aussi vaste que les profondeurs océanes. Posez vos questions aux soeurs de la mer et laissez-vous guider par leurs visions divines du passé, du présent et du futur.

Par Lucy Cavendish, Amy Brown
Chez Exergue

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Auteur

Lucy Cavendish, Amy Brown

Editeur

Exergue

Genre

Arts divinatoires

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La Magie des sirènes

Lucy Cavendish, Amy Brown trad. Marie-Noëlle Antolin

Paru le 02/07/2026

184 pages

Exergue

27,00 €

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Scannez le code barre 9782385383428
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