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#Roman jeunesse

Ma petite encyclo des pirates

Alice Delvaille

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Entre faits réels et légendes, un voyage palpitant au coeur du mythe des pirates ! Ce documentaire ouvre les portes du monde fascinant de la piraterie : des flibustiers des Antilles aux corsaires de la Méditerranée en passant par les marins intrépides des mers du Nord et d'Orient. A travers des pages riches en anecdotes, en cartes et en illustrations, découvre comment vivaient les pirates, leurs navires, leurs trésors et leurs repaires secrets. Apprends à faire la différence entre un pirate, un corsaire et un flibustier, rencontre les femmes pirates qui ont marqué l'histoire, et découvre comment ces aventuriers ont inspiré le cinéma et la littérature. Points forts : - Un documentaire immersif qui mêle Histoire, aventure et découverte - Un ton vivant et accessible - Une mise en page dynamique avec encadrés, cartes et portraits de pirates célèbre - Un thème universel et indémodable qui fait rêver tous les enfants

Par Alice Delvaille
Chez Grenouille éditions

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Auteur

Alice Delvaille

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Pirates et corsaires

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Ma petite encyclo des pirates

Alice Delvaille

Paru le 11/06/2026

96 pages

Grenouille éditions

15,90 €

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Scannez le code barre 9782384863518
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