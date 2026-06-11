Ma petite encyclo des pirates

Entre faits réels et légendes, un voyage palpitant au coeur du mythe des pirates ! Ce documentaire ouvre les portes du monde fascinant de la piraterie : des flibustiers des Antilles aux corsaires de la Méditerranée en passant par les marins intrépides des mers du Nord et d'Orient. A travers des pages riches en anecdotes, en cartes et en illustrations, découvre comment vivaient les pirates, leurs navires, leurs trésors et leurs repaires secrets. Apprends à faire la différence entre un pirate, un corsaire et un flibustier, rencontre les femmes pirates qui ont marqué l'histoire, et découvre comment ces aventuriers ont inspiré le cinéma et la littérature. Points forts : - Un documentaire immersif qui mêle Histoire, aventure et découverte - Un ton vivant et accessible - Une mise en page dynamique avec encadrés, cartes et portraits de pirates célèbre - Un thème universel et indémodable qui fait rêver tous les enfants