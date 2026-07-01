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A tes côtés Tome 18

Megumi Morino

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Hotaru, qui est allée jusqu'en Angleterre pour retrouver Hananoï, a enfin réussi à lui transmettre ses sentiments. Après s'être promis de s'aimer pour toute la vie, ils se remettent officiellement ensemble. A présent que son petit ami est de retour au Japon, la lycéenne reprend son quotidien avec lui. Mais, alors que les examens d'entrée à l'université approchent, elle se sent inquiète en pensant au futur... Dans A tes côtés, découvrez l'histoire d'amour entre une jeune fille qui ignore tout de ce sentiment et un garçon qui a trop d'amour à donner. Leur relation se construira, à tâtons, au fil des jours qui passent et de leurs premières expériences...

Par Megumi Morino
Chez Akata

|

Auteur

Megumi Morino

Editeur

Akata

Genre

Shojo/fille

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A tes côtés Tome 18

Megumi Morino trad. Miyako Slocombe

Paru le 01/07/2026

Akata

7,50 €

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