A tes côtés Tome 18

Hotaru, qui est allée jusqu'en Angleterre pour retrouver Hananoï, a enfin réussi à lui transmettre ses sentiments. Après s'être promis de s'aimer pour toute la vie, ils se remettent officiellement ensemble. A présent que son petit ami est de retour au Japon, la lycéenne reprend son quotidien avec lui. Mais, alors que les examens d'entrée à l'université approchent, elle se sent inquiète en pensant au futur... Dans A tes côtés, découvrez l'histoire d'amour entre une jeune fille qui ignore tout de ce sentiment et un garçon qui a trop d'amour à donner. Leur relation se construira, à tâtons, au fil des jours qui passent et de leurs premières expériences...