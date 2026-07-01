A tes côtés Tome 18 . Edition collector

Pour célébrer la fin de l'histoire principale d'A tes côtés, nous proposons un coffret collector contenant : - Deux fanbooks inédits ; - Une histoire courte inédite de 72 pages : Doubt Me ! ; - Un double porte-clé acrylique ; - Une jaquette exclusive. Hotaru, qui est allée jusqu'en Angleterre pour retrouver Hananoï, a enfin réussi à lui transmettre ses sentiments. Après s'être promis de s'aimer pour toute la vie, ils se remettent officiellement ensemble. A présent que son petit ami est de retour au Japon, la lycéenne reprend son quotidien avec lui. Mais, alors que les examens d'entrée à l'université approchent, elle se sent inquiète en pensant au futur...