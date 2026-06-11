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#Roman jeunesse

Les filles de l'Alouette - Tome 1

Claire Fauvel, Isabelle Stock

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Après "Les filles du Koala", bienvenue aux "Filles de l'Alouette" ! Les éditions Emmanuel Jeunesse ouvrent un nouveau cycle de la série scoute après le succès des Filles du Koala (plus de 10. 000 exemplaires vendus). Hermine, la petite guide, a grandi et un nouveau défi l'attend : elle est désormais chef de patrouille de l'Alouette et part camper dans un village normand, là où - dit-on - une cavalière légendaire chevauche parfois à travers les prés... . Mais entre les maladresses des filles de sa patrouille et de gros problèmes dans le haras qui les héberge, le camp s'annonce mouvementé ! Hermine veille, s'engage et prend les choses en main, sans imaginer que parfois, l'aide vient de plus petit que soi... et d'une toute petite guide ! Un roman proche des préoccupations des 9-13 ans, qui conjugue amitié, responsabilités et aventures scoutes !

Par Claire Fauvel, Isabelle Stock
Chez Editions Emmanuel

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Auteur

Claire Fauvel, Isabelle Stock

Editeur

Editions Emmanuel

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Les filles de l'Alouette - Tome 1

Claire Fauvel, Isabelle Stock

Paru le 11/06/2026

200 pages

Editions Emmanuel

14,90 €

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Scannez le code barre 9782384333684
9782384333684
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