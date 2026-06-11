Les filles de l'Alouette - Tome 1

Après "Les filles du Koala", bienvenue aux "Filles de l'Alouette" ! Les éditions Emmanuel Jeunesse ouvrent un nouveau cycle de la série scoute après le succès des Filles du Koala (plus de 10. 000 exemplaires vendus). Hermine, la petite guide, a grandi et un nouveau défi l'attend : elle est désormais chef de patrouille de l'Alouette et part camper dans un village normand, là où - dit-on - une cavalière légendaire chevauche parfois à travers les prés... . Mais entre les maladresses des filles de sa patrouille et de gros problèmes dans le haras qui les héberge, le camp s'annonce mouvementé ! Hermine veille, s'engage et prend les choses en main, sans imaginer que parfois, l'aide vient de plus petit que soi... et d'une toute petite guide ! Un roman proche des préoccupations des 9-13 ans, qui conjugue amitié, responsabilités et aventures scoutes !