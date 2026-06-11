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Les arcanes de la création - Méthode et exercices

Audrey Caquel, Aude Guillemette, Laurence Lacroix

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Traitant du sujet de Lettres et Philosophie des classes préparatoires scientifiques pour la session 2026-2027 cet ouvrage réunit des spécialistes des différentes oeuvres au programme pour offrir un volume extrêmement pratique et intelligent dans une collection plébiscitée par les élèves et leurs professeurs. L'ouvrage ne donne pas des corrigés bruts mais guide l'élève pas à pas vers l'autonomie par une série d'exercices progressifs, pour qu'il s'approprie les méthodes attendues aux épreuves Complément du manuel, ce véritable guide pratique propose : - des fiches pratiques, - des conseils d'enseignants de prépas, - un guide pas à pas, - des exercices progressifs, - des corrigés commentés, - des cas pratiques pour les différentes banques d épreuves, - des lexiques pour enrichir les copies, - les erreurs à éviter

Par Audrey Caquel, Aude Guillemette, Laurence Lacroix
Chez Atlande

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Auteur

Audrey Caquel, Aude Guillemette, Laurence Lacroix

Editeur

Atlande

Genre

Petits classiques

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Les arcanes de la création - Méthode et exercices

Audrey Caquel, Aude Guillemette, Laurence Lacroix

Paru le 11/06/2026

250 pages

Atlande

19,90 €

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Scannez le code barre 9782384281176
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