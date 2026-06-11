Quand la raison rencontre l'inexplicable, que reste-t-il à faire sinon... succomber ? Véritable détecteur de mensonges, Octave est enquêteur en entreprise. Sa spécialité ? Déceler les comportements suspects. Les employés mal intentionnés n'ont aucun secret pour lui. Rien ne lui échappe : une respiration saccadée, la moindre lèvre crispée ou le plus faible haussement de sourcil. Mais sa mission pour Palmera Events se complique lorsqu'il doit faire face à Saphyr, sa principale suspecte. Sorcière des temps modernes, elle parle aux plantes, tire les cartes et griffonne des signes mystérieux sur ses dossiers. Pire : elle ne sort pas de chez elle sans son oracle, quitte à se mettre en retard. Pour Octave, pragmatique dans l'âme, ces lois de l'invisible ne sont que des absurdités. Pourtant, il suffit d'un soupçon de Saphyr pour le déstabiliser et éveiller sa curiosité. Voire... l'envoûter. Une romance contemporaine pleine d'humour où le rationnel et le mystique s'opposent.