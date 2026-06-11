Le monde de la musique fascine par son glamour, ses icônes et ses légendes. Mais il regorge aussi d'affaires où la célébrité côtoie la violence et la tragédie : meurtres, crimes sexuels, manipulations, dérives sectaires... Des églises incendiées par le monde du black metal norvégien à l'emprise systémique de R. Kelly, de l'assassinat de John Lennon à ceux, non élucidés, de Tupac Shakur et de The Notorious B. I. G. , en passant par les crimes pour lesquels ont été condamnés Phil Spector et Bertrand Cantat, ce livre explore les affaires qui ont fait basculer l'histoire du rock, de la pop et du rap dans la rubrique des faits divers. Pouvoir, impunité, jalousie, rivalités, ego et troubles psychiques : autant de forces à l'oeuvre dans ces trajectoires où la gloire vacille. Au-delà des faits, la journaliste et autrice Sarah Dahan analyse la manière dont ces événements ont été médiatisés, perçus et absorbés par l'opinion publique, et ce qu'ils révèlent de notre rapport à la célébrité. A la croisée du true crime et de l'histoire musicale, Sarah Dahan, journaliste spécialisée dans la pop culture, propose une plongée aussi captivante qu'inquiétante dans les coulisses d'un univers où le succès peut parfois mener au pire.