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La voie de la sagesse

Ryan Holiday

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APRES LE CHOIX DU COURAGE, RYAN HOLIDAY PROPOSE LE DEUXIEME VOLET DE SA SERIE CONSACREE AUX VERTUS STOÏCIENNES. Courage, discipline, justice et sagesse. De ces quatre vertus stoïciennes, la sagesse est la plus difficile à acquérir. Sans elle, nos plus grandes qualités deviennent nos pires défauts : le courage se transforme en témérité, l'autodiscipline en cruauté, la justice en moralisation. A travers trois parties structurées comme des séances de coaching, Ryan Holiday s'appuie sur les textes de Montaigne, Sénèque, Abraham Lincoln ou Joan Didion, entre autres, pour nous aider à nous rapprocher de la sagesse. Il nous apprend comment écouter plus que parler, comment garder l'esprit ouvert en période de bouleversements, comment penser avec nuance et remettre en question sans concession nos propres croyances. Il montre aussi à quel point l'intelligence peut être dangereuse sans la sagesse, et comment nous pouvons tous échapper aux pièges de la certitude et de l'arrogance. Etes-vous prêt à écouter ? Etes-vous prêt à vous remettre en question ? La sagesse exige du travail, mais cela en vaut la peine. "Un guide clair et inspirant". Robert Greene "Certains auteurs donnent des conseils. Ryan Holiday distille la sagesse". Cal Newport Expert en communication et en marketing, Ryan Holiday est l'auteur de best-sellers vendus à plus de dix millions d'exemplaires dans le monde, notamment L'Ego est l'ennemi (2019), Le Calme est la clé (2021), Le Choix du courage (2022), L'Obstacle est le chemin (2025), 365 jours avec les stoïciens (2025), tous publiés chez Alisio.

Par Ryan Holiday
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Ryan Holiday

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Carrière et réussite

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La voie de la sagesse

Ryan Holiday trad. Sylvie Deraime, Valentine Palfrey

Paru le 11/06/2026

400 pages

Leduc.s éditions

20,90 €

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