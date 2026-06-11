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Le privilège de la pression

Frédéric Rey-Millet, Pascal Dupraz

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La bienveillance sans pression est une imposture. Mars 2016. Pascal Dupraz est appelé pour sauver le Toulouse Football Club d'une descente en Ligue 2. Trois jours après son arrivée, il s'effondre sur le terrain d'entraînement : syncope. Après la pose d'un défibrillateur, il retourne entraîner. En fin de saison, alors que personne n'y croit, Toulouse se maintient en Ligue 1. Pascal l'avait annoncé dès le premier jour. L'ambition de ce livre écrit par Pascal Dupraz et Frédéric Rey-Millet est d'aider tout un chacun à mieux appréhender la pression. Depuis vingt ans, le discours dominant en management tient en un mot : bienveillance. Ce livre nuance cette affirmation. La pression n'est pas un problème à éviter, elle est la preuve que quelque chose compte. Pas de pression, pas d'enjeu. Pas d'enjeu, pas de sens. Les managers qui protègent leurs équipes ne les préservent pas. Ils les empêchent d'avoir confiance en elles et de progresser. Ressentir la pression, c'est vivre un moment clé. Vous trouverez dans cet ouvrage : - Les trois composantes de la rebellitude - authenticité, niaque et optimisme - décryptées et mises en pratique. - Des récits bruts : vestiaires retournés, licenciements, infarctus... qui disent ce que les livres de management taisent. - Une thèse clivante et assumée : l'exigence est une forme d'amour. La pression maîtrisée est un privilège. Des outils concrets qui vous permettront de développer votre niaque, de transformer vos échecs en réussites et de cultiver un optimisme dénué de naïveté, à l'image de Pascal Dupraz. Pascal Dupraz a été entraîneur de football pendant plus de trente ans, de la Régional 2 à la Ligue 1. Quatre missions de sauvetage. Deux réussites. Deux échecs. Frédéric Rey-Millet est expert en management, conférencier et auteur de sept ouvrages. Fondateur du programme "Rebelles du Management" , il a plus de 1 200 missions d'accompagnement à son actif auprès de dirigeants et de managers. Ensemble, ils ont écrit Une saison avec Pascal Dupraz : Leçons deleadership (Alisio, 2018).

Par Frédéric Rey-Millet, Pascal Dupraz
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Frédéric Rey-Millet, Pascal Dupraz

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Carrière et réussite

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Le privilège de la pression

Frédéric Rey-Millet, Pascal Dupraz

Paru le 11/06/2026

250 pages

Leduc.s éditions

19,90 €

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