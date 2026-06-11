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Mon gros cahier de pirates à colorier

Collectif

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Un ouvrage de 64 pages à destination des enfants de 5 ans et plus sur la thématique des pirates pour stimuler l'imagination, développer la motricité et la concentration. Voyagez à travers les aventures des pirates et laissez libre cours à la créativité de vos enfants en les laissant ajouter d'éclatantes couleurs aux magnifiques illustrations de l'intérieur. Excellent pour développer la créativité et l'imagination des enfants, ce livre d'activité est également idéal pour développer leurs compétences artistiques tout en s'amusant !

Par Collectif
Chez Mila éditions

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Auteur

Collectif

Editeur

Mila éditions

Genre

Bricolage et création

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Mon gros cahier de pirates à colorier

Collectif

Paru le 11/06/2026

64 pages

Mila éditions

7,95 €

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Scannez le code barre 9782378793302
9782378793302
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