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La Fille du chaos

A. S. Webb

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Que les Douze vous voient et vous reconnaissent. Danaé est maudite. Du moins le croit-elle. Alors que des catastrophes frappent inlassablement sa famille, cette fille de pêcheur est forcée de quitter son île natale de Naxos pour chercher du secours auprès de la Pythie de Delphes. Mais le voyage jusqu'à l'oracle est long et les routes de Grèce remplies de danger. Surtout lorsque les Olympiens eux-mêmes décident de s'en mêler. Et c'est sous le couvert d'une cape de prophétesse que Danaé en comprend la raison : on dit qu'elle est la dernière fille. Celle qui détruira les dieux. Alors que des pouvoirs inconnus et puissants se développent en elle, que son destin croise celui d'Héraclès et qu'elle se retrouve embarquée dans la traversée des Argonautes, la jeune femme comprend qu'elle est emportée dans une épopée qui la dépasse. Danaé doit devenir l'héroïne d'un nouveau mythe : le sien. Traduit de l'anglais par Sara Doke Praise : "A. S. Webb tisse avec brio des mythes qui nous sont familiers à travers une intrigue complexe, réussissant ainsi à créer un récit à la fois original et dynamique. ' Saara El-Arifi, autrice de Faebound et du Dernier Combat "Avec ses personnages attachants et son univers enchanteur, La Fille du chaos est le mariage parfait entre la mythologie grecque et la fantasy épique, ce qui ravira à coup sûr les amateurs et amatrices des deux genres. ' Frances White, autrice de La Traversée des Damnés

Par A. S. Webb
Chez De Saxus

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Auteur

A. S. Webb

Editeur

De Saxus

Genre

Fantasy

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La Fille du chaos

A. S. Webb trad. Sara Doke

Paru le 11/06/2026

496 pages

De Saxus

21,00 €

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