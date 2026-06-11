Korean sweethearts

Une année d'échange en Corée du Sud, un campus inconnu, et deux étudiants que tout oppose. Salomé a choisi Jinwon pour fuir un passé trop lourd en France et tenter de se reconstruire loin de ses blessures. Thibaud débarque de son Canada natal avec son enthousiasme débordant, sa passion sportive contenue et le poids des attentes familiales sur les épaules. Entre dortoirs universitaires, rencontres imprévues, tensions discrètes et rapprochements hésitants, leur lien se tisse peu à peu. Mais quand les failles ressurgissent et que les blessures intimes refont surface, aimer devient un risque autant qu'un refuge.