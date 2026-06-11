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#Roman francophone

Korean sweethearts

Roxanne Mary

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Une année d'échange en Corée du Sud, un campus inconnu, et deux étudiants que tout oppose. Salomé a choisi Jinwon pour fuir un passé trop lourd en France et tenter de se reconstruire loin de ses blessures. Thibaud débarque de son Canada natal avec son enthousiasme débordant, sa passion sportive contenue et le poids des attentes familiales sur les épaules. Entre dortoirs universitaires, rencontres imprévues, tensions discrètes et rapprochements hésitants, leur lien se tisse peu à peu. Mais quand les failles ressurgissent et que les blessures intimes refont surface, aimer devient un risque autant qu'un refuge.

Par Roxanne Mary
Chez Butterfly éditions

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Auteur

Roxanne Mary

Editeur

Butterfly éditions

Genre

Romance sexy

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Korean sweethearts

Roxanne Mary

Paru le 11/06/2026

378 pages

Butterfly éditions

22,00 €

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Scannez le code barre 9782376529286
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