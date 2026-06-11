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Marie-Antoinette Reine de la mode et du bon goût

Françoise Ravelle

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Au royaume de Marie-Antoinette, les ministres sont couturières, ébénistes, bronziers ou peintres. Impliquée personnellement dans la confection de ses toilettes, la décoration de ses appartements ou l'aménagement de ses jardins, la reine entend vivre au goût du jour quand elle ne lance pas elle-même une nouvelle mode, fût-ce en transgressant les convenances attachées à son rang. Aux raAnements d'un style français porté à son meilleur, elle ajoute sa touche propre à grand renfort de fleurs et de perles. Parfois déguisée en actrice ou en fermière, la souveraine rebelle veut capter l'humeur de son temps... un temps qui ne l'aura elle-même guère reconnue.

Par Françoise Ravelle
Chez Parigramme

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Auteur

Françoise Ravelle

Editeur

Parigramme

Genre

France

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Marie-Antoinette Reine de la mode et du bon goût

Françoise Ravelle

Paru le 11/06/2026

Parigramme

12,90 €

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