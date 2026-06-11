Ethique du ver de terre

Que serait la Terre sans le labeur ingrat du lombric ? Scientifique, l'auteur s'inspire de ses travaux sur le ver de terre, pour dévoiler son humble contribution à la beauté du monde. Il invite à se mettre à l'école du lombric, au même titre qu'à celle des poètes et des saints. Resserrant les liens entre écologie et spiritualité, il propose une éthique du ver de terre où la sagesse des petits défie la démesure des grands. Lombrics, poètes et saints deviennent ainsi des guides éclairants pour nous aider à réparer nos terres dévastées par l'avidité humaine, et à régénérer le terreau intérieur de nos âmes. Ce que l'humus est à la terre, l'humilité l'est à la spiritualité. L'auteur invite à l'espérance, en ouvrant notre esprit au sens du sabbat, à celui de la fraternité cosmique, prêché par le pauvre d'Assise et à l'harmonie symphonique célébrée par Hildegarde de Bingen. Cette symphonie étonnante met en lumière ce qu'est l'écologie intégrale, fruit de l'émerveillement et la gratitude.