La nouvelle romance érotique de Léa Grosson, après son best-seller Depuis cette nuit . Trois couples décident de pimenter leur séjour entre amis dans une villa de rêve en se lançant un défi : changer de partenaire pendant vingt-quatre heures. Un jeu sulfureux, rien de plus. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Car, très vite, les règles vacillent. Derrière les rires et les regards complices, les désirs profonds remontent à la surface. Jalousie, excitation, révélations : les masques tombent, les liens se tordent. Chacun va devoir affronter ce qu'il cache. Et quand le jeu s'arrête, plus rien n'est comme avant... Sextuor dévoile le point de vue de chaque protagoniste dans une partition à six voix. Amour, amitié, fantasmes et secrets s'entrelacent dans ce huis clos incandescent. Créatrice des célèbres " petits mots " qui font vibrer les réseaux sociaux, Léa Grosson a publié plusieurs ouvrages qui renouvellent le genre érotique. Après son roman best-seller Depuis cette nuit , elle signe ici un texte intense, où se mêlent avec finesse désir, romance et vertige émotionnel.