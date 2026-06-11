Puzzl'art - Les Animaux

Un livre puzzle pour découvrir l'art et le monde animal en reconstituant 7 oeuvres tout en développant son sens de l'observation. L'enfant découvre l'art et les animaux tout en s'amusant ! Une vache jaune, un cheval cabré, un tigre dans la jungle, un poisson d'or... Chaque double page propose une oeuvre à reconstituer sous forme de puzzle, autour du thème animalier. Une activité ludique et éducative qui stimule l'observation, la patience et la curiosité artistique dès le plus jeune âge.
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