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#Roman francophone

La Sodomie en Nouvelle-Espagne

Luis Felipe Fabre, Lisandro Abadie

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En plein Siècle d'or espagnol, entre 1657 et 1658, des hommes homosexuels sont persécutés en Nouvelle-Espagne. Le pouvoir colonial espagnol multiplie les procès pour dénoncer des " crimes de sodomie ". Les condamnés sont alors brûlés vifs. A partir d'archives, de lettres et témoignages de cette époque, le poète mexicain contemporain Luis Felipe Fabre remet en scène ce "péché indicible" pourchassé par l'Eglise et le pouvoir colonial. Tout commence par un homme travesti, Juan de la Vega, qui préfère être appelé "Cotita de l'Incarnation". Il a été surpris en train de coucher avec un homme dans les faubourgs de la ville de Mexico. La Sainte-Doctrine, La Chair, La Justice, toutes ces allégories s'invitent dans ce procès, tandis que le Gouverneur-magistrat en perd le sommeil, angoissé par ces visions d'hommes amoureux... Un poème au discours transgressif sur la sexualité, sur l'ombre où se cachent des désirs encore inavoués ou interdits, s'amusant des tabous et des normes dictées par les lois humaines.

Par Luis Felipe Fabre, Lisandro Abadie
Chez AEncrages & Co

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Auteur

Luis Felipe Fabre, Lisandro Abadie

Editeur

AEncrages & Co

Genre

Poésie

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La Sodomie en Nouvelle-Espagne

Luis Felipe Fabre, Lisandro Abadie trad. Annie Le Brun

Paru le 11/06/2026

AEncrages & Co

14,00 €

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