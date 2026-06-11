Le nouvel échiquier

L'ordre international se transforme. Le leadership occidental s'affaiblit. Un nouveau centre de gravité s'impose : le Sud global. Cet essai analyse les recompositions en cours. L'Afrique attire les puissances. L'Asie domine la production mondiale. La Chine affirme son rôle structurant. Les rapports de force évoluent rapidement, tandis que les ressources stratégiques deviennent décisives. L'Union européenne cherche sa place dans ce nouvel environnement incertain. Quels sont les acteurs majeurs de cette recomposition ?? Comment les rivalités redessinent-elles la carte du monde ?? Quels équilibres émergent à l'horizon 2050 ?? A travers une lecture claire et documentée, l'auteur propose une réflexion sur les mutations géopolitiques contemporaines. Il met en lumière les dynamiques à l'oeuvre et interroge les nouveaux équilibres en formation dans un monde en transition.