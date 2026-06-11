Transmédialité et politique

L'enjeu de cet ouvrage est d'explorer, problématiser, questionner la dimension "politique" de l'imaginaire transmédiatique. Dans le prolongement des notions de "transtextualité" (Genette 1982) et de "trans-fictionnalité" (Saint-Gelais 2011), la notion de transmédialité fait état de la mobilité des contenus d'une oeuvre imaginaire, qui ne s'incarnent plus dans un seul et unique support (un livre, un film, une série) mais se répandent dans la société à travers une multitude de plateformes médiatiques. Si les notions de transtextualité et de trans-fictionnalité sont, d'un point de vue politique, tout à fait "neutres" , la notion de transmédialité revêt, elle, d'évidentes significations politiques. Aussi, que penser des implications politiques rattachées à l'idée de transmédialité ? Que penser de l'utopie (ou de la mythologie) politique dont elle est le support et des pratiques faniques (créatrices ou militantes) qui la véhiculent ? Que penser de cette nouvelle forme de militantisme politique qui rallie, sous une même bannière, universitaires et passionnés de fiction ?