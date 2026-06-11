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Laïcité et droits des femmes

Laure Caille, Annie Sugier, Michèle Vianès

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Dans un contexte de crispations identitaires et de montée des communautarismes religieux et politiques, les droits universels des femmes subissent un mouvement de recul préoccupant. Entre héritages religieux, pressions sociales et régressions législatives, leur autonomie reste fragile et constamment interrogée. Cet ouvrage collectif réunit regards croisés, analyses théoriques et études de cas, menés par des chercheuses, des philosophes, des journalistes, des historiens des religions, des essayistes, des personnalités politiques et des militantes, pour analyser la manière dont les traditions religieuses ont contribué à structurer le patriarcat et comment la laïcité peut protéger et renforcer l'autonomie des femmes, sans toutefois, à elle seule, la garantir. Une réflexion essentielle pour comprendre, défendre et construire l'autonomie effective des femmes aujourd'hui.

Par Laure Caille, Annie Sugier, Michèle Vianès
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Laure Caille, Annie Sugier, Michèle Vianès

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Histoire du droit

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Laïcité et droits des femmes

Laure Caille, Annie Sugier, Michèle Vianès

Paru le 11/06/2026

262 pages

Editions L'Harmattan

26,00 €

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Scannez le code barre 9782336613642
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