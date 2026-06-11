L’acteur social et l’éthique de la modernité

La modernité constitue, pour chaque génération, une orientation morale guidant l'acteur social. A la fois exigence éthique et lecture des transformations historiques, elle s'inscrit dans un cadre ouvert, évoluant au gré des circonstances nouvelles tout en s'appuyant sur l'héritage des valeurs de la civilisation occidentale : la vérité dans le dire, la justice dans l'action, et le discernement dans l'appréciation du beau. Elle porte, depuis toujours, la marque tragique de l'imprévisibilité du lendemain.