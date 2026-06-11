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L’acteur social et l’éthique de la modernité

Bernard Hillau

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La modernité constitue, pour chaque génération, une orientation morale guidant l'acteur social. A la fois exigence éthique et lecture des transformations historiques, elle s'inscrit dans un cadre ouvert, évoluant au gré des circonstances nouvelles tout en s'appuyant sur l'héritage des valeurs de la civilisation occidentale : la vérité dans le dire, la justice dans l'action, et le discernement dans l'appréciation du beau. Elle porte, depuis toujours, la marque tragique de l'imprévisibilité du lendemain.

Par Bernard Hillau
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Bernard Hillau

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Sociologie

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L’acteur social et l’éthique de la modernité

Bernard Hillau

Paru le 11/06/2026

204 pages

Editions L'Harmattan

22,00 €

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