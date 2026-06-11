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Diplomate djiboutienne au coeur des tumultes africains

Youssouf hawa Ahmed, Hawa Ahmed Youssouf

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Hawa Ahmed Youssouf, Djiboutienne, musulmane et première diplomate africaine nommée Représentante spéciale de l'Union africaine en 2010, témoigne sur les coulisses de la résolution des crises et conflits en Afrique particulièrement en Centrafrique, à Madagascar, aux Comores et au Mali-Gao. Ce récit offre un regard inédit sur la gestion de crise politique et des négociations de paix dans ces pays. Elle partage l'expérience vécue dans son enfance, son désir acharné d'évoluer en dépit d'un environnement difficile, sa détermination et sa résilience dans les contrées sécuritaires éloignées et hostiles dans lesquelles elle a opéré. Dans ces pages, elle relate les défis et risques liés à des événements politiques de premier plan qu'elle a menés, et ce dans le cadre de ses missions de prévention des crises sous la direction de l'Union africaine et des Nations unies.

Par Youssouf hawa Ahmed, Hawa Ahmed Youssouf
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Youssouf hawa Ahmed, Hawa Ahmed Youssouf

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature française

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Diplomate djiboutienne au coeur des tumultes africains

Youssouf hawa Ahmed, Hawa Ahmed Youssouf

Paru le 11/06/2026

292 pages

Editions L'Harmattan

28,00 €

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