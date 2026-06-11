Diplomate djiboutienne au coeur des tumultes africains

Hawa Ahmed Youssouf, Djiboutienne, musulmane et première diplomate africaine nommée Représentante spéciale de l'Union africaine en 2010, témoigne sur les coulisses de la résolution des crises et conflits en Afrique particulièrement en Centrafrique, à Madagascar, aux Comores et au Mali-Gao. Ce récit offre un regard inédit sur la gestion de crise politique et des négociations de paix dans ces pays. Elle partage l'expérience vécue dans son enfance, son désir acharné d'évoluer en dépit d'un environnement difficile, sa détermination et sa résilience dans les contrées sécuritaires éloignées et hostiles dans lesquelles elle a opéré. Dans ces pages, elle relate les défis et risques liés à des événements politiques de premier plan qu'elle a menés, et ce dans le cadre de ses missions de prévention des crises sous la direction de l'Union africaine et des Nations unies.