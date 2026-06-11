L'apiculteur

Dans les guides touristiques, Trouillensac est une petite ville paisible. Dans la réalité, c'est un vrai cauchemar, avec d'innombrables phénomènes terrifiants. Elise, 11 ans, va devoir explorer une ruche remplie d'abeilles monstrueuses pour tenter de sauver sa famille. Elise, 11 ans, est une fille timide et réservée. Un dimanche, elle accompagne ses parents qui veulent s'emparer de la propriété d'un vieil apiculteur. Même s'il est ruiné, l'homme refuse. Le père menace et assure qu'il gagnera à la fin. Sur le chemin du retour, la famille est attaquée par une nuée d'abeilles. Pour Elise, le cauchemar ne fait que commencer. Courageuse, conseillée par son amie imaginaire, elle devra plonger au coeur d'une ruche chaotique et monstrueuse pour sauver ses parents.