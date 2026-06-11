L'Inca blanc

Pérou, 1641. Werner de Hoock prend la route du retour après une mission scientifique pour le compte de la couronne d'Espagne. En Amazonie, il fait la rencontre de Hans, un très vieil européen qui dit être le Yuraq Runa, le dernier souverain de l'empire inca. Avant d'être le Yuraq Runa, le jeune Hans vivait paisiblement dans un village bavarois lorsqu'un drame terrible le fit basculer dans la haine et la violence. En 1566, il s'engage dans l'armée protestante qui lutte contre les catholiques de la Contre-Réforme. Mais, sa soif de vengeance tourne court et l'oblige à fuir sur un bateau. Le naufrage du navire lui fait alors prendre un tout autre chemin, une route semée d'embûches qui va le mener au contact des derniers résistants de l'empire inca...