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#Essais

Ecrans contre écrans

Didier Tsala Effa

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Quinze ans après l'irruption des réseaux sociaux, une évidence s'impose : nous habitons désormais le monde à travers des écrans. Téléphones, télévisions, ordinateurs - ; autant d'interfaces qui brouillent les frontières entre information et opinion, entre visibilité et adhésion. Dans ce paysage saturé d'images et de réactions, la communication se fragmente et se polarise. Informer, désinformer, commenter, influencer : ces gestes qui tendent à se confondre font-ils émerger un nouvel âge de l'incommunication ? Entre bataille de l'information et crise du langage commun se dessine la question centrale du devenir de la communication, lorsque les conditions mêmes de son existence vacillent. Cet ouvrage propose d'explorer la façon dont la confrontation entre " anciens " et " nouveaux " médias reconfigure notre rapport au monde, aux autres et à la vérité. A la croisée des plateformes, réseaux et médias, ce volume des " Essentiels d'Hermès " invite à penser les désordres d'un monde où communiquer n'a jamais été aussi techniquement facile qu'humainement incertain. Auteurs et autrices : Axel Boursier, Louis Derrac, Eric Dacheux, Elodie Gallet, La Grande Bavardeuse, Jean-Maxence Granier, François Jost, Benoit Lafon, Benoît Le Blanc, Stéphanie Lukasik, Dr Nozman, Nicolas Peyre, Ugo Ruiz, Romain Tinière, Didier Tsala Effa, Dominique Wolton.

Par Didier Tsala Effa
Chez CNRS

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Auteur

Didier Tsala Effa

Editeur

CNRS

Genre

Communication - Médias

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Ecrans contre écrans

Didier Tsala Effa

Paru le 11/06/2026

240 pages

CNRS

12,00 €

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