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#Roman francophone

Cioran ou le gai désespoir

Anca Visdei

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L'unique biographie complète d'Emil Cioran (1991-1995), qui érigea le cynisme en philosophie de vie. Lire au pied de la lettre l'ironiste lucide que fut Emil Cioran (1911-1995), maître du paradoxe et de l'aphorisme, serait la plus sûre façon de mal le connaître. Sa vie durant, ce fils de pope et d'une mère mélancolique, venu au monde dans la mosaïque ethnique des Balkans, a chéri l'inconvénient d'être né, fatalité tragi-comique qui est la matrice de son oeuvre. Au lieu de sombrer dans la folie, il y a trouvé ses plus grandes jouissances. De ses années de jeunesse en Transylvanie à ses derniers jours à Paris, en passant par l'Allemagne nazie, l'Espagne et la côte dieppoise, la vie de Cioran est ici racontée dans ses moindres détours par Anca Visdei, qui l'a connu, à l'aide de témoignages, de lettres et de textes en roumain inédits en français, qui font de cette biographie la plus complète à ce jour.

Par Anca Visdei
Chez Pocket

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Auteur

Anca Visdei

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

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Cioran ou le gai désespoir

Anca Visdei

Paru le 11/06/2026

544 pages

Pocket

11,90 €

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Scannez le code barre 9782266358514
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