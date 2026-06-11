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Les Manuscrits perdus

Steve Berry, Grant Blackwood

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Un voyage palpitant à travers les secrets les mieux gardés de la Russie. 1584 : Ivan le Terrible vient de mourir. Les circonstances de sa mort restent mystérieuses, tout comme l'endroit où repose son corps. Sa légendaire collection de livres rares, composée de manuscrits hérités des bibliothèques de Constantinople et d'Alexandrie, demeure, elle aussi, introuvable. 2024 : Luke Daniels, l'élève de Cotton Malone, est envoyé par la CIA en Russie afin de localiser un agent porté disparu après avoir essayé de monter un réseau d'informateurs en Ukraine. Là, Daniels est mis sur la piste d'une opération russe sans aucune existence officielle, dont les conséquences pourraient s'avérer tragiques. C'est le début d'une aventure passionnante qui finira par le conduire sur les traces de la bibliothèque disparue d'Ivan le Terrible.

Par Steve Berry, Grant Blackwood
Chez Pocket

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Auteur

Steve Berry, Grant Blackwood

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

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Les Manuscrits perdus

Steve Berry, Grant Blackwood trad. Guillemette Franque

Paru le 11/06/2026

624 pages

Pocket

10,50 €

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