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#Roman jeunesse

La vengeance des voleurs

J. J. Arcanjo

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" Ici, nous vous apprendrons à faire de mauvaises choses dans l'unique BUT de contribuer à rendre le monde meilleur. " Le dernier tome de Crookhaven : Gabriel et ses amis vont-ils survivre à cette dernière année ? C'est la cinquième et dernière année de Gabriel et ses amis à l'école de Crookhaven, et ils n'ont qu'une idée en tête : neutraliser pour de bon la redoutable organisation criminelle des Sans-nom, en capturant au passages les parents de Gabriel qui la dirigent. Comment Gabriel et son équipe peuvent-ils concilier cette mission avec leur dernière année de cours ? Car le défi à accomplir pour valider leurs études est peut-être le plus difficile de toute leur scolarité : ils devront s'infiltrer dans Crookhaven sans se faire repérer. Une idée folle germe alors : et si c'était justement-là l'occasion de faire sortir de l'ombre les criminels les plus tristement célèbre de leur milieu ? Mais ces derniers sont prêts à tout pour régler leurs comptes avec leur fils... peu importent les dommages collatéraux.

Par J. J. Arcanjo
Chez Pocket

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Auteur

J. J. Arcanjo

Editeur

Pocket

Genre

Pocket jeunesse

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La vengeance des voleurs

J. J. Arcanjo trad. Anaïs Papillon

Paru le 11/06/2026

368 pages

Pocket

18,50 €

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