La vengeance des voleurs

" Ici, nous vous apprendrons à faire de mauvaises choses dans l'unique BUT de contribuer à rendre le monde meilleur. " Le dernier tome de Crookhaven : Gabriel et ses amis vont-ils survivre à cette dernière année ? C'est la cinquième et dernière année de Gabriel et ses amis à l'école de Crookhaven, et ils n'ont qu'une idée en tête : neutraliser pour de bon la redoutable organisation criminelle des Sans-nom, en capturant au passages les parents de Gabriel qui la dirigent. Comment Gabriel et son équipe peuvent-ils concilier cette mission avec leur dernière année de cours ? Car le défi à accomplir pour valider leurs études est peut-être le plus difficile de toute leur scolarité : ils devront s'infiltrer dans Crookhaven sans se faire repérer. Une idée folle germe alors : et si c'était justement-là l'occasion de faire sortir de l'ombre les criminels les plus tristement célèbre de leur milieu ? Mais ces derniers sont prêts à tout pour régler leurs comptes avec leur fils... peu importent les dommages collatéraux.