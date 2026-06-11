Les écrivains étrangers à la découverte de la Côte d'Azur

La Riviera est une fête ! L'auteur a voulu comprendre comment s'est formée cette réputation qui confine au mythe. Pour ce faire, il a interrogé les oeuvres, romans, nouvelles, récits de voyage, souvenirs d'une centaine d'écrivains étrangers qui ont effectué de longs séjours sur la Côte d'Azur, du XVIIIe au XXe siècle. Parmi eux figurent Agatha Christie, John Dos Passos, Scott et Zelda Fitzgerald, Romain Gary, Ernest Hemingway, Thomas Mann, Somerset Maugham, Vladimir Nabokov, Friedrich Nietzsche, Luigi Pirandello, Georges Simenon, Anton Tchékov, Edith Wharton, ou encore Stefan Zweig. Tous commencent par décrire les beautés naturelles de la région, l'image enchanteresse des paysages, l'alliance de la Méditerranée et des Alpes, la douceur d'un climat qualifié de " printemps perpétuel ", le Pays bleu né du mariage de la mer et du ciel. Viennent ensuite l'habitat, les villages et les villes. En ce domaine, le regard évolue dans le temps : des lieux qui, au XVIII° siècle, étaient vus comme " misérables " deviennent, à partir de la fin du XIX° siècle, " pittoresques, colorés, authentiques ". Les visiteurs évoquent avec précision la vie menée dans ce territoire dont Fitzgerald dit qu'il est " le plus cher et le plus beau du monde ". Jusqu'aux années 1930, les touristes, fuyant les brumes et le froid de leur pays d'origine, priviégient la saison hivernale. Quelques malades y viennent chercher une rémission loin des frimas. Tous mènent une vie de détente fastueuse dans leurs châteaux et villas, dans les grands hôtels, les restaurants renommés, les casinos... Dans l'entre-deux-guerres, les habitudes évoluent : les plaisirs balnéaires, la recherche du plein air et du bronzage l'emportent progressivement, notamment sous l'influence des Américains. Aussi la saison d'été apparaît-elle et l'emporte après la Seconde Guerre mondiale. Une histoire littéraire de la France à travers les yeux des plus grands écrivains étrangers.