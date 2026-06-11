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Droit constitutionnel et institutions politiques

Jean-Paul Jacqué

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Réviser et mémoriser l'ensemble du droit constitutionnel et des institutions politiques ! Ce Mémento présente l' ensemble des questions du programme de droit constitutionnel de première année des études de droit et des instituts d'études politiques. Sont développés les principaux régimes politiques étrangers , l'histoire constitutionnelle française , l'étude approfondie de la Ve République . Comme tel, il est également utilisable pour la préparation du programme de droit public de l'ensemble des concours administratifs. Comme les autres ouvrages de la collection, le plan détaillé et la présentation des questions a fait l'objet d'un soin tout particulier de manière à permettre au lecteur d'appréhender et de réviser rapidement l'ensemble de la matière.

Par Jean-Paul Jacqué
Chez Editions Dalloz

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Auteur

Jean-Paul Jacqué

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Droit constitutionnel

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Droit constitutionnel et institutions politiques

Jean-Paul Jacqué

Paru le 11/06/2026

Editions Dalloz

18,00 €

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Scannez le code barre 9782247248810
9782247248810
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