L'infectiologie est une préoccupation du quotidien partagée par tous les médecins et professionnel(le)s de santé quelle que soit leur spécialité. Les agents infectieux ne connaissant pas les frontières, de même que les grandes évolutions mondiales (modifications climatiques, environnementales, concentration urbaine massive de populations, etc.), ils constituent les déterminants favorables à des explosions épidémiques à expansion potentiellement mondiale, l'une des plus marquantes ayant été celle due à la Covid-19. Les enjeux et les défis sont donc énormes, l'un des tout premiers étant la diffusion inquiétante des résistances bactériennes liée à une consommation excessive et trop souvent non justifiée des antibiotiques. Cet ouvrage apporte aux prescripteurs(trices) les éléments utiles et directement utilisables dans la majorité des infections du quotidien mais aussi les informations essentielles pour conseiller et prévenir les principaux risques, notamment infectieux, des patients voyageurs. Nous espérons que ces Ordonnances en infectiologie et médecine des voyages sauront être chaque jour à vos côtés pour répondre d'un simple coup d'oeil à vos besoins et à ceux de vos patient(e)s.