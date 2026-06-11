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#Roman étranger

Origines

Eva Tind

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Il y a des événements qui nous changent à jamais. Sui est abandonnée par sa mère Miriam alors qu'elle est encore toute petite, car celle-ci préfère sa carrière artistique à sa famille. Kai, le père de Sui, l'élève seul à Copenhague jusqu'à ce que Sui, à l'âge de dix-huit ans, décide de quitter la maison. Au même moment, Sui reçoit une invitation à rendre visite à Miriam, qui a tourné le dos à la civilisation et acheté une ferme isolée au coeur des forêts suédoises. Lorsque Sui déménage, Kai traverse une crise existentielle. Son père coréen l'a abandonné quand il était enfant, et il ne s'identifie ni à ses racines coréennes ni à ses dons de guérisseur. Il décide de laisser de côté son métier d'architecte et de se rendre dans une communauté en Inde afin de se retrouver. De son côté, après une rencontre manquée avec Miriam, Sui poursuit son voyage à la recherche de son grand-père coréen et se retrouve sur l'île de Marado, dans une petite communauté matriarcale qui vit de la pêche aux perles. Avec Origines, Eva Tind livre l'odyssée quotidienne des membres d'une famille qui se séparent et partent découvrir le monde, en quête de leurs racines, pour finalement trouver leur place dans des modes de vie alternatifs. Un récit sur ce qui peut arriver lorsque l'on est abandonné, sur les révélations et les surprises qui accompagnent le choix d'une voie différente dans la vie.

Par Eva Tind
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Eva Tind

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature scandinave

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Origines

Eva Tind trad. Laila Flink Thullesen, Christine Berlioz

Paru le 11/06/2026

336 pages

Editions Gallimard

23,00 €

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