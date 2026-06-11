A la fin du XIXe siècle, René Bazin, l'un des plus grands conteurs de la terre et des hommes, s'embarque pour une traversée qui le mène jusqu'au coeur battant de la Sicile. Loin des guides touristiques arides, il nous livre ici une suite de " croquis " et d'instantanés d'une précision d'orfèvre où la beauté sauvage des paysages se mêle à la noblesse de l'âme populaire et au pittoresque de l'Histoire. Dans ce récit de voyage d'une sensibilité rare, l'auteur nous guide des ruelles grouillantes de Palerme aux silences mystiques des temples d'Agrigente, en passant à travers les champs de citronniers et les villages qui s'accrochent aux pentes brûlantes de l'Etna. René Bazin se lance également à la rencontre des paysans, des pêcheurs et de cette noblesse sicilienne ou napolitaine fière, dont il saisit la dignité avec une empathie profonde.