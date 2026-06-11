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#Essais

Sicile

René Bazin

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A la fin du XIXe siècle, René Bazin, l'un des plus grands conteurs de la terre et des hommes, s'embarque pour une traversée qui le mène jusqu'au coeur battant de la Sicile. Loin des guides touristiques arides, il nous livre ici une suite de " croquis " et d'instantanés d'une précision d'orfèvre où la beauté sauvage des paysages se mêle à la noblesse de l'âme populaire et au pittoresque de l'Histoire. Dans ce récit de voyage d'une sensibilité rare, l'auteur nous guide des ruelles grouillantes de Palerme aux silences mystiques des temples d'Agrigente, en passant à travers les champs de citronniers et les villages qui s'accrochent aux pentes brûlantes de l'Etna. René Bazin se lance également à la rencontre des paysans, des pêcheurs et de cette noblesse sicilienne ou napolitaine fière, dont il saisit la dignité avec une empathie profonde.

Par René Bazin
Chez Editions Le Drapeau blanc

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Auteur

René Bazin

Editeur

Editions Le Drapeau blanc

Genre

Récits de voyage

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Sicile

René Bazin

Paru le 01/07/2026

268 pages

Editions Le Drapeau blanc

19,00 €

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Scannez le code barre 9791093228631
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