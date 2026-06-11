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7 jours pour renverser les situations désespérées

Tania-Michelle Peter

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Et si, en sept jours seulement, ta vie spirituelle connaissait un tournant radical ? Cet ouvrage est un parcours intensif conçu pour ceux qui veulent sortir des blocages, briser les cycles de stagnation et entrer dans une saison de percée. A travers des enseignements ciblés, des prières stratégiques et des veilles inspirées, tu découvriras comment Dieu renverse les situations les plus impossibles. Un guide puissant pour les coeurs épuisés, les familles en crise, les destinées freinées et tous ceux qui croient encore au miracle. Jour après jour, tu avanceras vers une restauration profonde, une victoire tangible et une manifestation réelle de la puissance de Dieu. Sept jours. Une décision. Une nouvelle saison. Es-tu prêt à vivre ta transformation ?

Par Tania-Michelle Peter
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Tania-Michelle Peter

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Vie chrétienne

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7 jours pour renverser les situations désespérées

Tania-Michelle Peter

Paru le 11/06/2026

132 pages

Le Lys Bleu

15,50 €

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