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#Roman francophone

Une femme en automne

Roland Goeller

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Constance, enseignante à la retraite, séparée, voulait "vivre encore, s'investir, être utile, découvrir de nouvelles contrées, faire des rencontres" , au rythme du club de lecture, de la vie associative, des marchés locaux et du calendrier festif dans le village urbain grignoté par la métropole bordelaise. Sa mère hospitalisée doit entrer dans une maison, sa fille entre en conflit avec le père de sa propre fille, sa soeur perdue de vue revient... Requise, déstabilisée, Constance héberge Grégoire, un élève du cours d'alphabétisation, et le laisse entrer dans son lit. Elle n'en dédaigne pas moins la patiente cour de Romain qui ne cesse d'interroger les mutations urbaines, la fabrication d'un roman ou les difficultés du vivre-ensemble. En selle sur son vélo, intrépide et confiante, forte du soutien de son amie Françoise, Constance invoque ses racines et cherche à apaiser les conflits. Parviendra-t-elle à surmonter les trahisons et rétablir les équilibres familiaux ? Ce roman de la transmission met en scène des personnages éprouvés par les délocalisations, le déclassement, les tensions communautaires, le désenchantement... Il ne cesse de questionner le paradigme contemporain et ses contradictions.

Par Roland Goeller
Chez Les Impliqués

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Auteur

Roland Goeller

Editeur

Les Impliqués

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Une femme en automne

Roland Goeller

Paru le 11/06/2026

244 pages

Les Impliqués

22,00 €

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Scannez le code barre 9791042816018
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