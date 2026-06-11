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#Manga

One-Punch Man Tome 34

Yusuke Murata, One

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Saitama est trop puissant ; tellement puissant qu'il élimine tous les monstres les plus farouches avec un simple coup de poing. Découvrez l'histoire du plus puissant des super-héros dans ce manga qui va vous mettre K. O. !! L'affrontement entre Garoh et Saitama est si violent que la Terre est au bord de la destruction. La lutte acharnée, poings contre poings, se poursuit jusque dans l'espace. Face à Garoh, qui exécute les techniques mortelles apprises jusqu'ici, Saitama passe en mode vénère. C'est alors qu'un événement inattendu se produit ! Disponible ne version collector !

Par Yusuke Murata, One
Chez Kurokawa

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Auteur

Yusuke Murata, One

Editeur

Kurokawa

Genre

Shonen/garçon

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One-Punch Man Tome 34

Yusuke Murata, One trad. Frédéric Malet

Paru le 11/06/2026

224 pages

Kurokawa

7,30 €

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Scannez le code barre 9791042021665
9791042021665
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