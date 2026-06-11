One-Punch Man Tome 34

Saitama est trop puissant ; tellement puissant qu'il élimine tous les monstres les plus farouches avec un simple coup de poing. Découvrez l'histoire du plus puissant des super-héros dans ce manga qui va vous mettre K. O. !! L'affrontement entre Garoh et Saitama est si violent que la Terre est au bord de la destruction. La lutte acharnée, poings contre poings, se poursuit jusque dans l'espace. Face à Garoh, qui exécute les techniques mortelles apprises jusqu'ici, Saitama passe en mode vénère. C'est alors qu'un événement inattendu se produit ! Disponible ne version collector !