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Centuria Tome 4

Tohru Kuramori

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Julian hérite du pouvoir de cent esclaves, mais dans un monde de violences et d'injustices, ce don a un prix. Julian explose de rage et déploie une force surhumaine après avoir été témoin du meurtre d'Enbarr. Ses poings deviennent si puissants que ses attaques transpercent la défense impénétrable d'Arkhos ! Ce dernier riposte mais Julian lui fonce droit dessus sans chercher à esquiver. Ces coups seraient mortels pour une personne ordinaire, or le jeune homme bouillant de colère ne bronche pas. Arkhos va alors avoir une idée...

Par Tohru Kuramori
Chez Kurokawa

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Auteur

Tohru Kuramori

Editeur

Kurokawa

Genre

Shonen/garçon

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Centuria Tome 4

Tohru Kuramori trad. Frédéric Malet

Paru le 11/06/2026

192 pages

Kurokawa

7,95 €

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