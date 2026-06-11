Centuria Tome 4

Julian hérite du pouvoir de cent esclaves, mais dans un monde de violences et d'injustices, ce don a un prix. Julian explose de rage et déploie une force surhumaine après avoir été témoin du meurtre d'Enbarr. Ses poings deviennent si puissants que ses attaques transpercent la défense impénétrable d'Arkhos ! Ce dernier riposte mais Julian lui fonce droit dessus sans chercher à esquiver. Ces coups seraient mortels pour une personne ordinaire, or le jeune homme bouillant de colère ne bronche pas. Arkhos va alors avoir une idée...